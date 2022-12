Allianz Cup apenas em final four e redução da Taça de Portugal em equação

De 2024 para a frente, as provas domésticas portuguesas - com exceção do campeonato -, podem vir a sofrer uma reformulação, em virtude do novo modelo das provas UEFA.A informação foi adiantada pela Liga Portugal, esta terça-feira, numa sessão na qual foi explicado que a Allianz Cup pode passar a ser disputada exclusivamente sob a forma de uma final four e revelado que há trabalhos com a FPF com vista a uma possível redução da Taça de Portugal."Ainda não há pensamento fechado, será numa vertente final four e pretendemos internacionalizar. Este modelo saiu reforçado numa época tão diferente como esta, mas também sabemos que não pode ser nem deve ser factor de stress extraordiário nomeadamente na defesa do ranking. Temos criado condições diferenciadas e aposta para os clubes irem o mais longe a nivel internacional. Valorizamos a vontade dos clubes e não temos outra forma de fazer que não seja ir ao encontro ao que pretendemos: sexto lugar do ranking. É mais um benefício porque sairá reforçada uma competição que pode ter a internacionalização que não teve", referiu Helena Pires, revelando ainda que o modelo em questão ainda não está pensado na totalidade.Quanto à fórmula aplicada esta temporada, o balanço é positivo. "O modelo certo? Acredito que sim, por aquilo que é o retorno que os treinadores vão transmitindo. Teríamos praticamente dois meses de paragem e conseguimos manter as equipas em rotina. Isso foi fundamental. Clubes reconhecem, atletas e adeptos também. Modelo foi feito evidentemente como uma proposta da Liga corroborada por todos e conseguimos formato bastante interessante. Serve também para isso. Não queremos que a Taça da Liga que venha complicar. A Taça da Liga serviu para o fim maior que era manter as equipas em competição. Jogos contavam e tinham um fim. Tanto quanto foi o retorno, conseguimos chegar ao maior desafio, manter equipas ativas e a postos a começar o campeonato", apontou.