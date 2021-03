Allianz Cup poderá ter novo formato em 2021/22: saiba o que pode mudar

A Allianz Cup poderá ter um novo formato em 2021/22, com apenas 12 equipas a participarem na fase de grupos. Esta terça-feira, a Liga Portugal esteve reunida em videoconferência com a maioria dos treinadores da Liga NOS (apenas Rúben Amorim, Jesualdo Ferreira e Manuel Machado faltaram) para discutir diversos temas relacionados com o futebol português e uma das propostas em cima da mesa passa pela alteração do formato da Taça da Liga.





Assim, a proposta feita aos treinadores, mas que terá ainda de ser aprovada, pressupõe, segundoapurou, que apenas 12 equipas participem na fase de grupos e que estes sejam constituídos por apenas três, ao contrário das habituais quatro equipas. Isto significa também uma redução no número de jogos, algo que poderá beneficiar, em particular, as equipas que disputam as competições da UEFA.De resto, durante a reunião, que durou cerca de três horas, foram ainda discutidas ideias para aumentar o tempo útil de jogo e os treinadores foram unânimes quanto à necessidade de melhorar os relvados da Liga NOS.Para esta quarta-feira, a partir das 15 horas, está marcada uma nova reunião, desta vez com os treinadores das equipas da Liga Sabseg.