Almancilense recruta médio que estava ligado aos italianos da Udinese

O médio Nicolás Ruscio, de 22 anos, ligado aos italianos da Udinese nas últimas quatro épocas, é reforço do Almancilense, clube que vai participar na 1ª Divisão da AF Algarve.





Embora tenha dupla nacionalidade espanhola e argentina, devido às origens dos seus progenitores, Nicolás nasceu em Portugal e cumpriu entre nós as primeiras épocas do seu percurso desportivo, no Sporting (quatro anos) e depois no Imortal de Albufeira.Agora o médio, cuja família reside em Albufeira, decidiu voltar às origens, para ajudar o Almancilense, que tem vindo a preparar um ambicioso projeto desportivo, sob a liderança do treinador Jorge Nunes, com o propósito de lutar pelos lugares cimeiros no campeonato da 1ª Divisão da AF Algarve.A prova tem arranque marcado para 31 de outubro e o Almancilense desloca-se ao reduto do Lusitano de Vila Real de Santo António, na primeira jornada.