Alvarenga SAD e Leixões Sub-23 disputam Troféu Vítor Oliveira 

O Alvarenga e a equipa de sub-23 do Leixões disputam este sábado, dia 14 de agosto, o Troféu Vítor Oliveira, em homenagem ao técnico, falecido em novembro do ano passado. O jogo será realizado no Estádio Reinaldo Noronha, em Alvarenga, Arouca, a partir das 15h30, e tem transmissão no Facebook do clube.





Sublinhe-se que Vítor Oliveira tem merecido várias homenagens de muitos clubes, reflexo do respeito que todos nutriam pelo malogrado treinador, que ficou conhecido como Rei das Subidas, pelo sucesso que teve nos vários emblemas que defendeu.