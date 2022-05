Alverca e Sp. Covilhã empatam no primeiro jogo do playoff de acesso à Liga Sabseg

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Alverca e o Sp. Covilhã empataram este sábado (0-0), no primeiro jogo do playoff que vai decidir a equipa que fica com a última vaga na 2.ª Liga portuguesa.

No Complexo Desportivo do Alverca, a equipa da casa, vencedora do playoff de subida da Liga 3, não aproveitou para conseguir uma vantagem perante o Sporting da Covilhã, 16.º classificado da 2.ª Liga.

O segundo jogo está agendado para o dia 29 de maio, no Estádio José Santos Pinto, na Covilhã, em partida que vai decidir quem vai disputar a 2.ª Liga na época 2022/23.