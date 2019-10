Alverca perde com o Pinhalnovense uma semana depois de eliminar o Sporting na Taça

Depois do 'conto de fadas' de ter eliminado o Sporting da Taça de Portugal, o Alverca perdeu (1-2) na receção ao Pinhalnovense, em jogo a contar para a 8.ª jornada da Série D do Campeonato de Portugal.





Um autogolo de André Duarte colocou a formação do Pinhal Novo na frente do Marcador, mas José Semedo iria restebelecer a igualdade. Contudo, Diego Zaporo marcou na reta final e deu o triunfo ao Pinhalnovense.O Alverca está em segundo lugar com 17 pontos, a dois do líder Olhanense.