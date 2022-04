Ana Catarina Mendes e João Paulo Correia visitaram Cidade do Futebol

Ana Catarina Mendes, Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, e João Paulo Correira, Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, visitaram esta quinta-feira a Cidade do Futebol. À sua espera tinham Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, José Couceiro, vice-presidente do organismo, e Luís Sobral, CEO do mesmo.Naquela que foi a primeira visita de trabalho desde que o novo Governo entrou em funções, foram tratados várias temas relacionados com o futebol português."No início destas funções não poderíamos deixar de vir à Cidade do Futebol inteirarmo-nos dos problemas do futebol e das suas grandes ambições e partilhar objetivos que temos para o desporto. Tratou-se de uma visita de trabalho, mas também de bom relacionamento institucional para que possamos valorizar aquilo que se vai fazendo. É assim que queremos marcar o mandato nos próximos quatro anos", vincou Ana Catarina Mendes, enquanto João Paulo Correia focou-se na colaboração da FPF para conseguir um maior número de praticantes em Portugal."Não foi a primeira vez que visitei a Cidade do Futebol, mas é sempre um prazer regressar. O espírito de colaboração com a Federação Portuguesa de Futebol é o máximo. Trata-se da federação que representa a modalidade com mais praticantes do País e que certamente atrai a maior parte da opinião pública. A FPF tem utilidade pública reconhecida pelo Estado português e persegue fins de interesse público. Por isso, temos de continuar a conversar sobre alguns objetivos e dossiês que visam melhorar os resultados e aumentar o número de praticantes e cumprir alguns dos maiores desígnios dos valores e da ética desportiva", sustentou.Por fim, Fernando Gomes destacou a continuidade dos trabalhos, que já vinham a ser falados com o anterior Governo: "Tratou-se de uma conversa tranquila e positiva relativamente a várias matérias que já temos vindo a trabalhar com o Governo e com o anterior ministro e secretário de estado. Estamos agora num processo de transição normal e de conhecimento mútuo. Abordámos nesta primeira reunião de trabalho vários temas e trocámos opiniões sobre matérias que o futebol nacional têm muito interesse em ver resolvidas."