Ana Gomes questiona Governo por causa das comissões pagas por Benfica, FC Porto e Sporting

Ana Gomes vai enviar uma carta ao Governo para averiguar se as finanças tributaram alguma parte dos 156 milhões de euros gastos por Benfica, FC Porto e Sporting em comissões desde 2015. De acordo com o 'Jornal de Notícias' desta sexta-feira, os três grandes desembolsaram em intermediação esta verba nas últimas quatro temporadas, com as águias mais dispendiosas (79,6 M€), seguidas de dragões (42,7 M€) e leões (33,8 M€).





"E a Autoridade Tributária cobrou quanto de impostos sobre estas comissões? Segue já cartinha a perguntar ao Ministro Mário Centeno", afirmou Ana Gomes no Twitter, colocando a par do tema Pierre Moscovici, o Comissário Europeu dos Assuntos Económicos e Financeiros, e ainda Margrethe Vestager, Comissária Europeia para a Concorrência.