André Vieira: «Está na altura de me aventurar no estrangeiro»

RECORD - Cumpriu toda a carreira em Portugal. Pensa em emigrar pela primeira vez?





André Vieira - Sim, cumpri-a sempre em Portugal, tive propostas do estrangeiro há uns anos mas nunca acabei por sair por causa do clube onde estava. Queria fazer história na altura, no Farense, e fiz! Se não me engano, sou o médio-centro com mais golos no Farense! Não me lembro de mais nenhuma vez em que estivesse para sair, mas está na altura de me aventurar no estrangeiro. Não me esqueço que fiz as minhas melhores épocas no Farense. Em quatro anos alcancei uma subida de divisão a 2ª Liga e uma outra à 1ª Liga que o clube não conseguia há 19 anos.AV - Penso que foi uma época positiva porque fiz praticamente os jogos todos: foram 29 encontros, um golo e três assistências. Consegui atingir os objetivos do clube, ou seja, a permanência na 2ª Liga.AV - Para o futuro já vou programando a minha vida, mas não penso muito ainda porque ainda tenho muito para dar ao futebol. Sinto-me a 100 por cento para jogar e mais agora, com 28 anos. Estou cada vez mais maduro e experiente! Quero continuar a fazer história no futebol!