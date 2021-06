André Vieira estuda propostas

André Vieira é um jogador livre desde que findou contrato com o Varzim e procura agora clube. O médio português foi um dos mais utilizados, pelos varzinistas, com 28 presenças em jogos oficiais (um golo apontado) e pensa agora em experimentar um campeonato estrangeiro pela primeira vez na carreira. Pela formação da Póvoa de Varzim, mostrou-se influente na permanência na 2ª Liga em 2020/21.





"Estou a treinar no duro e a 100 por cento, avaliando as propostas que me vão chegando", referiu o jogador algarvio, de 28 anos, que participou na subida do Farense à Primeira Liga em 2019/20.O jogador, de 1,88 metros, conta também passagens pelo Operário Lagoa, Louletano, Moncarapachense, Ferreiras e Faro e Benfica na carreira sénior.