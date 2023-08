Antero Henrique confirmado como um dos oradores do Thinking Football Summit

Antero Henrique vai marcar presença no Thinking Football Summit, anunciou esta quarta-feira a organização do evento, que terá lugar na Super Bock Arena, no Porto, entre 7 e 9 de setembro.O atual diretor desportivo da Qatar Stars League, que conta com mais de 25 anos de ligação ao FC Porto, será um dos oradores da segunda edição da Grande Feira do Futebol Profissional.Antero Henrique conta ainda com uma passagem pelo PSG, entre 2017 e 2019, antes de ter assumido o cargo na Qatar Stars League.