António Albino sem adversário para a presidência do Académico de Viseu

António Albino não vai ter adversário nas urnas para a presidência do Académico de Viseu, encabeçando a única lista a sufrágio no próximo dia 29 de junho.

Terminou este sábado o prazo para apresentação de listas, apenas a candidatura do atual presidente deu entrada nos serviços do clube viseense, que compete na II Liga de futebol através da SAD, da qual o clube detém 49% do capital, sendo António Albino acionista maioritário e presidente da sociedade desportiva.

Para a presidência da Mesa da Assembleia Geral, Célia Costa Sérgio é também recandidata ao cargo.

António Albino está na presidência do Académico de Viseu desde 2007, tendo levado o clube das distritais de Viseu até à II Liga de futebol, onde está desde a temporada de 2013/2014.

Em 2019 derrotou nas urnas, com 66% dos votos, a lista liderada por Toni Carvalho, apoiada pelo Movimento 'Juntos Pelo Académico' que desta vez entendeu que "não havia condições para avançar", disse um dos seus responsáveis à Lusa.

As eleições para os órgãos sociais no Académico de Viseu, para o próximo biénio, vão decorrer no dia 29 de junho, com as urnas abertas entre as 18:00 e as 20:30, e a tomada de posse acontece após a contagem dos votos.