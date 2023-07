António Costa marcou presença no firmar do Protocolo para a reabilitação do Jamor

A Federação Portuguesa de Futebol, a Federação Portuguesa de Râguebi, a Federação Portuguesa de Atletismo, o Instituto Português do Desporto e Juventude, a Direção-geral do Património Cultural e o Município de Oeiras assinaram, esta sexta-feira, o protocolo de colaboração no âmbito da dinamização e reabilitação do Estádio Nacional, no Jamor.O primeiro-ministro, António Costa, marcou lugar na cerimónia e reforçou a importância do acordo em várias dimensões: no espaço, por "tratar-se do estádio nacional", por ser nacioal, pois "representa o país e um conjunto de modalidades desportivas" e pela inclusão do Estado, que junta "três federações e o município de Oeiras". " O chefe do executivo frisou ainda que nas três modalidades "uma será rei, outra rainha e outra será príncipe ou cavaleiro, mas todas podem e devem ser praticadas neste complexo desportivo".Isaltino Morais, presidente da Câmera Municipal de Oeiras, não deixou passar de lado a importância da FPF no protocolo. "O município de Oeiras sempre esteve interessado na participação da reabiltação do complexo desportivo, e sabemos da capacidade de gestão da Federação Portuguesa de Futebol", disse, acrescentando: "é importante que se olhe para este complexo de forma diferente.""Foi aqui que se disputaram ínumeras competições de futebol, atletismo e râguebi. Foi aqui também nesta pista que treinaram os nossos melhores campeões do desporto português e do atletismo, Carlos Lopes fez aqui praticamente toda a sua preparação antes da conquista olímpica no atletismo", declarou Jorge Vieira, presidente da FPA, também presente no evento.Quem também acompanhou a cerimónia foi Ana Catarina Mendes, ministra adjunta dos Assuntos Parlamentares. "É um momento histórico, e também a responsabilidade de assumirmos aquile que deve ser a importância a atividade física e o desporto como essenciais na questão da saúde e do bem-estar", concluiu.