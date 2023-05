António Oliveira no Vianense

Depois de dois jogos sob o comando interino de Rogério Brito, o Vianense apresentou António Oliveira como sucessor de Carlos Fernandes, o técnico que levou a equipa à fase de subida do Campeonato de Portugal. "A minha filosofia é centrada no trabalho, disciplina e na busca incansável pela excelência. Vamos deixar este clube orgulhoso. Mal posso esperar para começar", disse o treinador de 39 anos, que deixou o Valadares Gaia e cuja estreia será com o Amarante, no domingo.