António Temtem assume presidência da AF Madeira

Rui Marote abdicou do cargo de presidente da Associação de Futebol da Madeira, que ocupava desde 1983. António Temtem, que era seu 'vice', assume agora a presidência do organismo.





Segundo o comunicado divulgado na noite de segunda-feira, a decisão de Marote foi tomada devido à deliberação do Tribunal Arbitral do Desporto, que considerou que o histórico dirigente não podia ter concorrido a novo mandato."Para conhecimento de todos os Clubes filiados e demais interessados informamos que a partir da presente data, o Senhor António Alexandre Temtem da Silva passa a exercer as funções de Presidente da Direção da Associação de Futebol da Madeira, em conformidade com a deliberação da Direção face ao indeferimento do pedido de atribuição do efeito suspensivo ao recurso interposto por esta Associação, tendo o TAD - Tribunal Arbitral do Desporto decidido pelo efeito meramente devolutivo do recurso - Processo n.º 2/2021".