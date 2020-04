Apanha-bolas com novas regras: saiba o que vai acontecer

Além de não poderem estar perto dos jogadores durante o aquecimento, os apanha-bolas têm várias medidas restritas para cumprir no decorrer dos encontros quando o regresso à competição acontecer. É obrigatório usar máscara, sendo que também há que lavar as mãos ao intervalo e no final do jogo.





Outra mudança prende-se com o facto de ser necessário terem mais bolas por perto, uma vez que as que forem para a bancada só podem ser repostas em jogo unicamente pelos apanha-bolas e depois de serem desinfetadas. Dentro do possível, têm de higienizar as bolas de jogo.O plano da Liga para o regresso à competição implica mudanças no que diz respeito ao procedimento nos controlos antidoping da Autoridade Antidopagem de Portugal. (ADoP). O médico responsável deverá ter máscara e, se possível, irá ficar na bancada durante o encontro, sendo proibido permanecer na zona técnica.Outra alteração prende-se com o facto de o delegado ao jogo ter de garantir que os jogadores que vão ser testados sejam os últimos a sair do relvado, para que o médico possa continuar a vê-los. Está ainda prevista a hipótese de este profissional de saúde estar previamente testado para a Covid-19.