APDA contesta lei anti-pirotecnia com dezenas tarjas: «Tanta corrupção e pedofilia...»

Na madrugada de sexta-feira para sábado (dia 20 para 21), vários Grupos Organizados de Adeptos (GOA) saíram às ruas para protestar contra a legislação aprovada no passado dia 12 de janeiro em Conselho de Ministros que proíbe o uso de explosivos e pirotecnia nos estádios de futebol. "Tanta corrupção e pedofilia, mas o problema é a pirotecnia?", podia ler-se nas várias tarjas espalhadas pelas ruas e viadutos um pouco por todo o país.





Através das redes sociais, a Associação Portuguesa de Defesa do Adepto (APDA) divulgou o comunicado dos GOA que fizeram parte deste movimento."A APDA recebeu, por parte de vários associados, o presente comunicado, com uma tomada de posição e acção de protesto conjuntos, comunicado que abaixo passamos a replicar:'Na madrugada de 20 para 21 de Janeiro, 15 grupos organizados de adeptos colocaram tarjas de protesto nas suas cidades contra a perseguição que está a ser levada a cabo contra os adeptos portugueses.Após o teatro que nos reservaram, aquando da revogação do cartão, sabíamos que era uma questão de tempo até que o governo voltasse a agir contra os poucos que ainda povoam as, quase desertas, bancadas portuguesas. Assim, do Conselho de Ministros saiu a intenção de elaborar duas alterações de lei que têm como única motivação continuar a atacar, perseguir e condenar os adeptos. A motivação é única e exclusivamente a de reprimir e censurar os grupos de apoio juntamente com o segmento de adeptos portugueses que resistem à pressão para serem transformados em meros espectadores. E como isto não é novo, só podemos lamentar a postura de João Paulo Correia, actual Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, que insiste em continuar os passos maquiavélicos do seu antecessorPerante esta realidade, torna-se imperativo afirmar que somos contra a transformação que estão a provocar nas nossas bancadas e se acreditam que o desporto precisa de ser higienizado, então, tenham coragem de começar pelo que realmente é nocivo para o desporto.Quase 30 anos depois, desde que se começou a legislar contra os grupos organizados em Portugal, continuamos a criticar os sucessivos governos por nunca terem tido um real diálogo com os adeptos, de modo a conseguirem perceber a realidade do assunto que têm entre mãos. Em vez disso preferem uma gestão à distância que nos tem conduzido para o estado de miséria que existe actualmente nos nossos estádios.Temos a certeza que a caça ao adepto e por consequência a caça à multa não é a solução. Os adeptos sentem-se revoltados com a desproporcionalidade penal a que estão sujeitos e, naturalmente, que todo este sentimento de injustiça terá repercussões negativas.Mais ainda. À própria APCVD, que se imponha mesmo junto do próprio Governo, pois a proclamada Convenção de St. Denis não pode apenas existir para inglês ver e que se imponha no sentido de não permitir que caminhemos no sentido diametralmente oposto a estas orientações. Não basta apontar o dedo aos novos paradigmas em volta dos adeptos, é preciso ter coragem de apontar o dedo ao Governo pela falta de responsabilidade em legislar e por nos terem arrastado até aqui.Liberdade para os adeptos!'"

Grupos que subscreveram esta ação de protesto: Ultras Trofa (CD Trofense), Fúria Azul (CF Os Belenenses), Fanatics 13 (CS Marítimo), Grupo de sócios do Paços de Ferreira (FC Paços de Ferreira), Colectivo Ultras 95 (FC Porto), Super Dragões (FC Porto), Grupo de sócios do Leixões (Leixões SC), Green Devils (Moreirense FC), Bracara Legion (SC Braga), Red Boys (SC Braga), Os de 1915 (Varzim SC), Grupo de sócios do Vitória Sport Clube (Vitória SC), Gruppo 1922 (Vitória SC), Insane Guys (Vitória SC) e White Angels (Vitória SC).