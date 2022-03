APDA contra medidas anti-violência da Liga Portugal: «Não é o caminho a seguir»

A Associação Portuguesa de Defesa do Adepto (APDA) emitiu este domingo um comunicado no qual se mostra totalmente contra as medidas anti-violência nos estádios de futebol delineadas pela Liga Portugal. O protesto também foi feito em forma de tarja afixada na sede, no Porto, da entidade presidida por Pedro Proença. "Mais repressão, zero incentivos?! Continuem a afastar adeptos dos estádios", podia ler-se.Quanto ao comunicado, esse sublinha que este "não é o caminho a seguir" e compara-o ao 'moribundo' Cartão do Adepto, sublinhando que "os adeptos nacionais voltaram a mostrar as suas preocupação sobre a forma como as entidades, com responsabilidade no futebol, têm tratado os adeptos"."Para os mais distraídos, encontra-se em cima da mesa para ser discutido na Liga, um projeto com 9 pontos, alegadamente para 'travar os incidentes violentos nos estádios'", refere o texto.E prossegue assim: "Mais uma vez, à semelhança com o que aconteceu com o Cartão do Adepto, 9 pontos sem resultado prático nenhum, serão aprovados, por aqueles que deviam ser os primeiros a proteger os seus adeptos – os clubes. E mais tarde, quando os estádios estiverem vazios, vão querer voltar atrás. Quando já for tarde demais...".A conclusão da APDA é sintomática: "Não é este o caminho, e já o provámos. Não sendo este o caminho, temos uma palavra a dizer. Deitada abaixo a repressão que o cartão trazia, é assim que vamos trazer adeptos aos recintos desportivos? Basta de generalização, de estigmatização e de discriminação".E não podia faltar a promessa de combate contra as medidas que a Liga quer seguir: "Iremos, mais uma vez, intervir, para que, de hoje para amanhã, não passemos de 9 pontos inócuos para mais uma lei que continue a estigmatizar todos em prol do comportamento de alguns. Já fizemos perceber que este panorama repressivo tem de mudar, e podem contar com a APDA para essa batalhar nessa mudança."Isto vem na sequência, na reunião da semana passada, no dia 24 de março, entre o presidente da Liga Portugal, Pedro Proença, e o líder da Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto, Rodrigo Cavaleiro, na qual o plano apresentado pela Liga contempla os seguintes nove pontos:"1. Criação de plataforma centralizada de controlo de acessos que permita à Liga Portugal dispor de informação em tempo real;2. Controlo de venda de ingressos nominativos de acesso ao estádio - por referência ao Fan ID - centralizado e monitorizado pelo organizador da competição;3. A medida de interdição deve ser sempre acompanhada do dever de apresentação do adepto junto de autoridade judiciária ou OPC, aquando dos jogos em casa da equipa em cujo jogo praticou o ilícito (n.º 3, do artigo 35.º da lei n.º 39/2009, de 30 de julho);4. Criação da medida de interdição de setores;5. Supervisão efetiva da revista por parte das forças de segurança nos acessos dos adeptos aos estádios;6. Intervenção efetiva das forças de segurança em caso de desordem nas bancadas;7. Realização de ações de prevenção socioeducativa com as Sociedades Desportivas;8. Celeridade processual e efetividade das penalizações;9. Reporte mensal e publicitação de todas as medidas e atividades desenvolvidas na fiscalização e controlo do combate à violência."