Apenas 20% dos clubes nacionais se candidataram ao programa 'Reativar Desporto'

Apenas 20% dos clubes nacionais de futebol se candidataram a receber verbas provenientes do programa 'Reativar Desporto', quando faltam apenas seis dias para o fecho do prazo de submissão das mesmas (segunda-feira, dia 16).





Lançado pelo governo em cooperação com o IPDJ (Instituto Português do Desporto e Juventude) com o objetivo de apoiar a recuperação financeira no pós-Covid-19, este programa direciona 30 milhões de euros para os clubes, que podem receber até 50 euros por atleta, independentemente da modalidade.Ainda assim, e apesar das várias iniciativas junto das associações distritais e regionais por parte da FPF juntamente com o IPDJ no sentido de ajudar os cerca de 1900 clubes a formalizar a candidatura ao programa, por agora o número de potenciais beneficiários é baixo.