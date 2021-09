Apostas online: Liga "preocupada" com atraso no pagamento aos clubes

A direção da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) mostrou-se esta terça-feira "preocupada" com o atraso no pagamento das verbas relativas às apostas online, que diz ter vencido em 10 de julho.

Em comunicado, após reunião, o organismo dá conta de contactos com o Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos do Turismo de Portugal com vista à regularização "premente" da verba, bem como "para que o mesmo atraso não se verifique no caso dos valores referentes ao terceiro trimestre do ano".

Segundo a Liga, o próximo prazo para distribuição das verbas é o dia 10 de outubro, tendo o Turismo de Portugal sido já "interpelado formalmente", além dos contactos com o serviço encarregado pela transferência da verba.

A sessão desta terça-feira deixou ainda "uma nota de pesar por Jorge Sampaio, antigo Presidente da República, e por João Aranha, primeiro presidente do organismo que gere o futebol profissional".

Na 47.ª reunião, a quarta da presente época desportiva, a direção reuniu-se com a participação do presidente da LPFO, Pedro Proença, e dos outros membros da direção, nomeadamente representantes de FC Porto, Sporting, Vitória de Guimarães, Vizela, Arouca, Sp. Covilhã, Penafiel e Ac. Viseu.