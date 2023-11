Apresentada a bola de inverno para as competições profissionais

As jornadas 12 das duas Ligas profissionais do futebol português vão apresentar uma novidade, a bola oficial para utilizar no inverno. A Puma Orbita tem um visual arrojado, com o amarelo como cor base para oferecer maior visibilidade no período outono/inverno. Esta nova bola está aprovada pela FIFA e já foi testada por vários ‘jogadores Puma’, alguns que atuam na 1.ª Liga, como os sportinguistas Coates e Diomande, e o portista Fran Navarro, entre outros. Em Portugal não há nas ligas profissionais jogos disputados em cidades onde costume nevar, no entanto, esta bola amarela foi também pensada para dias de nevoeiro.