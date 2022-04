Árbitro morre em campo durante jogo de futebol em Pontével, no Cartaxo

CP São Facundo, da Jornada 7 da Liga Inatel de Santarém, morreu este sábado em campo. O jogo decorria no terreno do Pontével, no Cartaxo, Santarém.

O árbitro que dirigia o jogo de futebol entre o Grupo Desportivo de Pontével eAo que o Correio da manhã apurou, o árbitro, de 58 anos sentiu-se mal e caiu no relvado durante a partida.Segundo o que o Comandante dos Bombeiros do Cartaxo relatou ao CM, para o local foram acionadas duas ambulâncias e uma equipa de emergência médica do INEM mas, apesar das tentativas de reanimação, o árbitro não resistiu e o óbito foi declarado no local.O alerta foi dado cerca das 17h10. O jogo tinha começado às 16h00.