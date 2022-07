Arouca vence Boavista em jogo de preparação

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Arouca e Boavista realizaram, na manhã deste sábado, mais um jogo de preparação para a nova temporada, tendo a formação de Armando Evangelista vencido por 2-0.

Disputada no Estádio do Bessa, o marcador da partida foi inaugurado por Antony, nos descontos da primeira parte, tendo Bruno Marques fixado o resultado final aos 54 minutos. Ambos tiveram assistência do lateral Mateus Quaresma.

Este foi o segundo jogo de preparação das duas equipas, depois do Arouca ter sido derrotado pelo Sp. Braga, por 3-2, e o Boavista ter perdido com o Feirense, por uma bola a zero. A turma da Serra Freita tem novo teste marcado para quarta-feira, precisamente frente ao clube de Santa Maria da Feira.