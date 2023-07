Arquivado processo de inquérito ao Feirense-Rio Ave de 16/17 por eventual combinação de resultados

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Mais de seis anos depois do factos em questão, o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol decidiu arquivar o processo de inquérito aberto ao jogo entre o Feirense e o Rio Ave, da 20.ª jornada da época 2016/17, por "eventual combinação de resultados".Relembre-se que este duelo da 1.ª Liga ficou marcado por um volume anormal de movimentos que fez com que várias casas da especialidade tenham suspendido as apostas referentes a esta partida. Na altura, o caso foi também investido pelo Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos (SRIJ).