Artur Moraes acredita no sucesso europeu de Benfica e Sp. Braga

Presente na XIX Gala Melhor Treinador, organizada pelo Jornal 'O Gaiense', o antigo guardião Artur Moraes falou aos jornalistas sobre os próximos compromissos europeus do Benfica e do Sp. Braga, clubes onde se evidenciou em Portugal, destacando a importância das equipas portuguesas vencerem os encontros em casa."Acho que vão ser dois grandes jogos, entre duas equipas com muita história nas competições europeias", começou por dizer em relação ao duelo das águias com o Liverpoool: "O Benfica tem de fazer o seu jogo no Estádio da Luz, aproveitando o ambiente criado, pensando que o jogo não acaba nos primeiros 90 minutos e sabendo que conseguir um bom resultado em casa será fundamental."Em relação ao Sp. Braga, cujo plantel integrou na única caminhada até uma final europeia dos bracarenses, Artur Moraes garante que não há motivo para não acreditar que a história se pode repetir. "O Sp. Braga deu uma bela demonstração nesta última eliminatória. Estas competições dependem muito do momento que se vive na altura do jogo. Se na altura acreditávamos em chegar na final europeia, quando ninguém acreditava, porque não fazê-lo agora também. Independentemente de quem é o adversário, o mais importante é o Sp. Braga pensar em si próprio, fazer um jogo consistente em casa, fazer cá o resultado para depois defender com segurança a vantagem fora", explicou.