Artur Soares Dias oferece camisola autografada a Fernando Gomes

A Assembleia Geral da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) aprovou este sábado, por unanimidade, votos de louvor para o árbitro Artur Soares Dias, assim como a sua equipa, composta por Rui Licínio e Paulo Soares, pela presença no Euro'2020 e nos Jogos Olímpicos Tóquio'2020.





Soares Dias ofereceu uma camisola autografada por toda a sua equipa ao presidente da FPF, Fernando Gomes e, segundo o organismo, "agradeceu ao líder do Conselho de Arbitragem, Fontelas Gomes, tudo o que tem feito pela arbitragem". O voto de louvor, refira-se, foi proposto pela Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF).Também Tiago Martins, que desempenhou função de vídeo-árbitro, Duarte Coelho, árbitro de futsal, e Sérgio Soares e António Almeida, árbitros de futebol de praia foram condecorados.Na AG deste sábado foram ainda aprovados, também por unanimidade, votos de louvor para as Seleções Nacionais de futsal e de futebol de praia, respetivamente campeã do Mundo e vencedora da Liga Europeia.