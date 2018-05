Continuar a ler

Outra das medidas propostas foi a criação de uma autoridade administrativa destinada ao combate à violência no desporto, "dotada de recursos e não apenas de atribuições e competências".



Numa nova reação ao que aconteceu em Alcochete , a Federação Portuguesa de Futebol recordou esta sexta-feira que o presidente Fernando Gomes já tinha apresentado várias propostas ao Parlamento em outubro do ano passado que visavam o combate à violência no futebol português.Na altura, o presidente da FPF foi ouvido pela Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, sugerindo, entre outros aspetos, a adoção de um cartão do adepto no futebol nacional, útil para combater o que o líder classificou de "apologia do ódio".

Autor: Luís Miroto Simões