Assembleia Geral da Liga sem António Salvador e presidentes dos três grandes

Os clubes dos campeonatos profissionais do futebol português reuniram-se, esta segunda-feira, em Assembleia Geral da Liga para votar as contas do organismo. A reunião magna teve início por volta das 10h40 e arrancou sem a presença dos presidentes dos três grandes ou António Salvador, presidente do Sp. Braga que, ainda esta semana, deixou duras críticas a Pedro Proença, líder da Liga.





O responsável maior pelo emblema minhoto e a SAD bracarense anunciaram, através de comunicado, que iam retirar a confiança a esta direção do órgão que rege o futebol profissional em Portugal, essencialmente por esta não ter dado provimento ao acordo entre Sp. Braga e Boavista para que o embate entre ambos se realizasse na paragem de inverno. A data de 29 de Dezembro era do agrado dos dois clubes e principalmente dos minhotos, que pretendiam ganhar tempo de descanso entre o duplo compromisso com o Besiktas.O V. Guimarães, por sua vez, fez-se representar por Alberto Martins, administrador da SAD. As únicas presenças presidenciais ficaram a cabo de Carlos Pereira, do Marítimo, de Armando Silva, do Aves, de António Silva Campos, do Rio Ave, é de Francisco Dias da Silva, do Gil Vicente.