Associação de Adeptos pede "condições especiais" às TV's se jogos forem à porta fechada

A Liga e a Associação Portuguesa de Defesa dos Adeptos (APDA) reuniram, nesta quinta-feira, para discutir o possível regresso do futebol em Portugal, num cenário de jogos à porta fechada. Na conversa realizada por vídeoconferência, os representantes dos adeptos defenderam que, na eventualidade de o público não poder estar presente nas bancadas, "seria importante solicitar condições especiais aos operadores televisivos para os adeptos", de forma a evitar "aglomerações massivas nas imediações e à porta dos estádios".





Ainda que o comunicado da Liga não desenvolva este tópico, em causa poderá estar a possibilidade dos jogos serem transmitidos em canal aberto.A Liga Portugal e a Associação Portuguesa de Defesa dos Adeptos (APDA) reuniram-se esta quinta-feira, por videoconferência, para analisar a atual situação do futebol profissional, assim como para discutir os diferentes cenários que têm vindo a ser trabalhados em relação à retoma das competições, com foco especial nas preocupações associadas com os possíveis condicionalismos colocados aos adeptos no momento de regresso das competições.Foi esclarecido pela Liga Portugal junto da APDA as razões da importância da conclusão da época desportiva ainda que condicionalismos como sejam a realização de jogos à porta fechada, tendo sido esclarecido pela Liga que a evolução destes condicionalismos será sempre definido pelas autoridades governamentais e de saúde.Outro dos temas debatidos foi a necessidade de uma trabalho conjunto entre as instituições para que, em caso de realização de jogos à porta fechada, se evitem aglomerações massivas de adeptos nas imediações e à porta dos estádios, com a APDA a reforçar que, neste âmbito, seria importante solicitar condições especiais aos operadores televisivos para os adeptos durante um eventual período de jogos à porta fechada.A Liga Portugal registou todas as preocupações e propostas apresentadas pela APDA, comprometendo-se a levar as mesmas aos seus grupos de trabalho com os clubes, ficando desde já acordado que as duas instituições se manterão em contacto permanente sobre o desenvolvimento das diferentes matérias.