Associação de Futebol de Braga estuda apoios aos clubes

A Associação de Futebol de Braga está a estudar a forma de apoiar os clubes mais afetados financeiramente pela pandemia da Covid-19.





Numa carta enviada aos seus clubes filiados na quarta-feira, o organismo dá conta que encontra-se "a estudar apoios para minimizar junto dos clubes filiados os impactos, sobretudo financeiros, que esta situação a todos acarreta." Um trabalho, que, acrescenta, está a desenvolver "com serenidade, sem alarmismos, sem alaridos, mas com responsabilidade."A direção da Associação de Futebol de Braga tem sido alvo de interpelações várias, sobretudo por parte dos clubes que discutiam os lugares de subida dos três escalões dos campeonatos seniores quando as provas foram suspensas. Na resposta a muitas das críticas quer têm sido feitas, argumenta que tem estado "permanentemente em contacto, através do seu Presidente, quer com o Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, quer com outros dirigentes responsáveis da Federação, bem como da sua Direção de Competições", e que aguarda "com serenidade as decisões da Federação Portuguesa de Futebol."A associação bracarense, uma das maiores de Portugal, sublinha que "as consequências desportivas que advêm ou advirão de tais decisões" serão "enquadradas, com as naturais possíveis consequências nos Campeonatos Distritais (…) sempre no escrupuloso dever de cumprir e fazer cumprir a regulamentação em vigor. Sim, porque a Associação de Futebol de Braga tem Estatutos e Regulamentos, nomeadamente o Regulamento Oficial de Provas, que tem de cumprir e fazer cumprir. Não pode, nunca pode, uma pandemia ou outra "pandemia" qualquer ser motivo de atropelo ou de fazer "tábua rasa" sobre aquilo que são os estatutos e regulamentos. Por isso aguardamos as decisões da Federação Portuguesa de Futebol, relativamente às suas provas do escalão sénior, para em articulação com essas decisões e com o parecer do nosso Conselho de Justiça (que já foi entretanto solicitado), emitirmos Comunicado Oficial sobre o assunto."