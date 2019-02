Associação de Futebol de Coimbra anuncia parceria para estudar a sua história

A Associação de Futebol de Coimbra (AFC), que completa 100 anos em 2022, anunciou esta sexta-feira uma parceria com o Centro de Estudos Interdisciplinares Século (CEIS) XX da Universidade de Coimbra para a compilação da sua história."Pretendemos efetuar o levantamento da nossa história, criar o arquivo da AFC, que está muito disperso, e publicar diversas obras sobre a associação e o futebol distrital", disse o presidente do organismo, Horácio Antunes, à agência Lusa.O levantamento e compilação histórica será efetuada por professores do CEIS 20 e deverá dar origem a uma tese de doutoramento, de acordo com o presidente da AFC.O protocolo estende-se até outubro de 2022, ano em que se comemora o centenário da instituição. Até lá, segundo Horácio Antunes, serão publicadas várias obras, concretizado um projeto de História Oral e a realização de uma exposição itinerante alusiva ao centenário.Recentemente foi publicada a obra "Associação de Futebol de Coimbra - Corpos Gerentes, Uma história", coordenada por Francisco Pinheiro, que é a primeira publicação alusiva ao centenário e destinada a homenagear o trabalho desenvolvido ao longo dos anos por todos os dirigentes.O presidente da AFC adiantou ainda que vão ser feitas entrevistas com todos os presidentes vivos da instituição e com elementos com mais de 40 anos de arbitragem distrital, além de entrevistas com antigas glórias do futebol distrital, que chegaram ao escalão nacional."É um trabalho que vai enriquecer, sem dúvida a AFC e o futebol", sublinhou Horácio Antunes, que vai também contar com a colaboração dos clubes mais antigos do distrito neste trabalho.