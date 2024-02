Associação de Futebol de Viana do Castelo e ANDF assinam parceria

A Associação Nacional de Delegados de Futebol (ANDF) e a Associação de Futebol de Viana do Castelo (AFVC) assinaram uma parceria para o desenvolvimento do projeto de recrutamento, implementação e formação do futuro quadro de delegados daquela Associação.Jorge Sarria, presidente da AFVC, mostrou-se satisfeito com o protocolo assinado: "Depois de termos estado a apresentar o projeto no Plenário das Associações Distritais de Futebol, em Coimbra, a assinatura deste protocolo foi o culminar de um longo processo iniciado em novembro de 2022 e esperamos que seja o primeiro passo rumos aos nossos objetivos de implementação da figura de delegados nas competições que são a base de todo o edifício de futebol nacional. Estamos em diálogo com outras associações e brevemente iremos assinar protocolos semelhantes com essas instituições".