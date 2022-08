'Associação de Futebol do Algarve - 100 anos’: Mais do que um livro

O livro ‘Associação de Futebol do Algarve - 100 anos’ foi apresentado publicamente em junho e as suas 422 páginas vão muito além da história da instituição. Até porque a ‘memória’ mais antiga descrita na obra remonta a 1882... num jogo entre marinheiros ingleses disputado em Lagos. “Não é um livro apenas sobre futebol, pois este não vive isolado das transformações sociais, dos conflitos militares, das crises de saúde pública e de questões de natureza política e económica”, explica-nos o autor, Armando Alves. “É um livro de todo o Algarve. De todos os concelhos, cidades, vilas e aldeias da região onde algum dia rolou uma bola num campo de futebol ou num pavilhão”, acrescenta o também jornalista de Record.





A obra, que já está à venda em todo o país e em breve será apresentada em escolas, feiras do livro e bibliotecas, retrata os 16 concelhos algarvios e os clubes neles sediados, com os principais feitos dos mesmos e de jogadores, treinadores e dirigentes. Apresenta ainda registos de todos os campeonatos algarvios e as presenças dos clubes da região nas provas nacionais e internacionais. “Graças a este livro, sabemos hoje muito mais sobre as origens e o passado do futebol na região. E quanto mais soubermos sobre o que passou, melhor podemos preparar-nos para o futuro”, explica Armando Alves, que foi também responsável pela recolha de imagens e depoimentos de personalidades de relevo do futebol algarvio e nacional que podem ser lidos.

O presidente da AF Algarve, Reinaldo Teixeira, sublinha a importância histórica da obra: “É um privilégio, em ano de centenário, podermos honrar todos aqueles que trabalham e trabalharam em prol do futebol algarvio, sem esquecer a vertente social. O livro foi escrito por uma das pessoas que melhor conhece a história do futebol e do desporto no Algarve.” *