Associação de Futebol do Algarve e TrueClinic unem-se em prol da saúde mental dos atletas

A Associação de Futebol do Algarve (AFA) e a TrueClinic chegaram a acordo para uma parceria que tem como intuito a valorização do desempenho cognitivo e mental dos atletas e agentes desportivos algarvios.O acordo prevê a disponibilização por parte da TrueClinic, uma empresa especialista na gestão, prestação, controlo e auditoria de processos clínicos, da ferramenta Behavioural Analysis & Development Platform - tem como intuito analisar e detetar questões de bem-estar mental - aos clubes associados da AFA.A ferramenta implica um questionário, cujo resultado é atribuído através de um código de cores. Mediante a avaliação é proposta a realização de uma consulta on-line de acompanhamento ou sessões em consultório e, em casos específicos, o protocolo prevê a ida de psicólogos aos clubes."Este é um projeto pioneiro que afirma a missão da TrueClinic em contribuir para o bem-estar dos atletas do desporto português, que tantas vezes são levados aos limites das suas capacidades físicas e mentais. Atletas protegidos serão sempre atletas vencedores e a saúde mental não pode nunca ser esquecida", esclarece Miguel Gouveia de Brito, CEO da TrueClinic.O acordo foi assinado na sede do organismo que tutela o futebol, o futsal e o futebol de praia no Algarve por Miguel Gouveia de Brito, CEO da TrueClinic, e Reinaldo Teixeira, Presidente da Direção da AFA.