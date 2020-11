Associação de Treinadores diz que futebol "fica mais pobre" com morte de Vítor Oliveira

A Associação Nacional de Treinadores de Futebol (ANTF) manifestou pesar pela morte de Vítor Oliveira, que ocorreu este sábado, em Matosinhos, declarando que "o futebol nacional fica mais pobre".

Numa nota de pesar publicada no sítio oficial na Internet e na rede social Facebook, a ANTF lembra que o antigo técnico era membro honorário da associação, em que desempenhou as funções de presidente do Conselho Fiscal, de 1999 a 2013.

"O 'rei das subidas' será para sempre recordado entre os seus pares", acrescentam os treinadores.

Vítor Oliveira, que morreu hoje em Matosinhos, aos 67 anos, ficou conhecido como 'rei das subidas', ao conseguir 11 promoções ao principal escalão, em 18 presenças.

Em mais de 30 anos, entre 1978 e 2020, comandou Famalicão, Portimonense, Maia, Paços de Ferreira, Gil Vicente, Vitória de Guimarães, Académica, União de Leiria, Sporting de Braga, Belenenses, Rio Ave, Moreirense, Leixões, Trofense, Desportivo das Aves, Arouca, União da Madeira, Desportivo de Chaves e Paços de Ferreira.

Como futebolista, vestiu as camisolas de Leixões, Paredes, Famalicão, Sporting de Espinho, Sporting de Braga e Portimonense.

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional decretou um minuto de silêncio nos jogos a realizar durante este fim de semana, em memória de Vítor Oliveira.