Associação de Viana do Castelo despede coordenador técnico com justa causa

Associação de Futebol de Viana do Castelo divulgou uma nota onde dá conta do despedimento de Telmo Dias de Sousa, coordenador técnico distrital, "com justa causa, sem direito a indemnização ou compensação", depois de ter sido instaurado um processo disciplinar em agosto. Alegadamente o profissional em causa ter-se-á apropriado de milhares de euros de candidatos a treinadores nos dois anos que esteve em funções.A Direcção da Associação de Futebol de Viana do Castelo (doravante AFVC) torna pública a seguinte informação:1. Em Agosto de 2022, por deliberação da Direção da AFVC, foi instaurado processo disciplinar ao Senhor Coordenador Técnico Distrital, Sr. Telmo Dias de Sousa.2. Por essa altura, foi ainda decidido suspender preventivamente o referido trabalhador, facto que foi devidamente publicitado através da publicação no sítio de Internet da AFVC e na página de Facebook desta entidade.3. Concluídas as diligências de prova, destinadas ao cabal esclarecimento dos factos, a Direcção da AFVC decidiu aplicar ao Senhor Coordenador Técnico Distrital, Sr. Telmo Dias de Sousa, a sanção disciplinar de despedimento com justa causa, sem direito a indemnização ou compensação.4. A decisão de despedimento implica a cessação de todo e qualquer vínculo do referido ex-trabalhador à AFVC.5. O referido Sr. Telmo Dias de Sousa não tem, por isso, qualquer envolvimento nas atividades organizadas pela AFVC no exercício das suas competências, o que inclui, designadamente, a ministração de cursos de treinador e a conclusão de cursos previamente ministrados.