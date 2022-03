«Basta! Nós somos adeptos, não somos criminosos!»: claques unidas em protesto contra a "repressão"

O manifesto é subscrito por 34 grupos de adeptos afetos a formações da Liga Bwin e Liga Sabseg."Durante esta semana 34 grupos de adeptos, com diversas representações clubísticas e, que militam nas várias divisões nacionais, expressaram a sua indignação através de uma frase comum - Des'liga' a repressão, respeitem os adeptos! - em oposição a mais uma atitude persecutória contra os adeptos portugueses, desta vez com a responsabilidade da Liga Portugal.Durante mais de 20 anos, as várias instituições que tutelam o futebol, juntamente com o governo e as forças de autoridade, insistem numa forma repressiva e de censura como linhas orientadoras no combate e prevenção à violência no desporto, sem nunca procurar uma alternativa. Se no início poderiam ter o benefício da dúvida hoje em dia já não o tem. O paradigma que existe enraizado nos "doutores" do nosso futebol está ultrapassado e desalinhado com a própria orientação dos países mais desenvolvidos e até da União Europeia.Por que é que insistem em algo que não trouxe grandes resultados? Porque é que nunca ouvem o que os adeptos têm para dizer?A repressão e a censura só têm conseguido afastar, ainda mais, os adeptos do futebol colocando-os à margem das soluções e relegando-os para uma posição social inferior. Os adeptos, cansados desta instência vazia e populista, demonstraram isso mesmo quando lutaram em conjunto veemente contra o cartão do adepto.Vivemos num constante processo de marginalização dos adeptos, com consequências evidentes. Continuamente sofremos nas mãos das várias autoridades hostilidades, discriminações, preconceitos e violência que causaram, e continuam a causar, diversos problemas às nossas vidas.Por fim, mas não menos importante, denunciamos as más intenções da Liga Portugal que nos fazem lembrar a sugestão do cartão do adepto levada a cabo pelo presidente da Federação Portuguesa de Futebol. Foi apresentado um pacote repressivo pela Liga à APCVD e, entre os 9 pontos que o compõe, não tiveram vergonha em sugerir algumas medidas como a "Intervenção efetiva das forças de segurança em caso de desordem nas bancadas". Isto após a PSP invadir uma bancada em Guimarães e transformando um problema com menos de 20 pessoas numa situação de perigo para milhares de pessoas.Isto leva-nos a pensar o porquê das nossas vidas perderem valor quando abraçamos a condição de adeptos. Porquê? Basta! Nós somos adeptos, não somos criminosos! Des 'liga' a repressão, respeitem os adeptos!Grupos que participaram no protesto:Armata Ultra (U.D. Leiria)Bracara Legion (S.C. Braga)Brigada Ultras Sporting (Sporting C.P.)Colectivo Ultras 95 (F.C. Porto)Desnorteados (S.C. Espinho)Directivo Ultras XXI (Sporting C.P.)Fama Boys (F.C. Famalicão)Fanatics (C.S. Marítimo)Febre Amarela (C.D. Tondela)Força Avense (C. Desportivo das Aves)Força Azul (F.C. Vizela)Força Negra (A.D. Sanjoanense)Green Devils (Moreirense F.C.)Grupo de Adeptos do Leixões (Leixões S.C.)Grupo de Adeptos do Paços de Ferreira (F.C. Paços de Ferreira)Gruppo 1922 (Vitória S.C.)Insane Guys (Vitória S.C.)Juventude Leonina (Sporting C.P.)Magia Tricolor (C.F. Estrela Amadora)Mancha Negra (A.Académica C.)Nação Barcelense (F.C. Gil Vicente)Orgulhe 1914 (Portimonense S.C.)Pena Boys (F.C. Penafiel)Red Boys (S.C. Braga)South Side Boys (S.C. Farense)Super Dragões (F.C. Porto)Turma 82 (C.R.C.D. Varziela)Ultras Estoril (G. D. Estoril Praia)Ultras Templários (C.S. Marítimo)Ultras Trofa (C.D. Trofense)Ultra Vasquinhos (Vasco da Gama A.C.)Velhas Maneiras (S.L. Benfica)VIII Exército (Vitória F.C)White Angels (Vitória S.C.)"