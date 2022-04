Associação do Algarve interdita Estádio do Ginásio Clube de Tavira

Depois de no fim-de-semana passado a equipa de arbitragem ter cancelado um jogo de futebol juvenil devido ás más condições do Ginásio Clube de Tavira , a Associação de Futebol do Algarve vem agora interditar o recinto até que estejam regularizadas as situações que aponta como não estando agora em condições para a prática da modalidade.Eis o comunicado na íntegra da Associação de Futebol do Algarve"No seguimento da Visita Técnica efetuada no passado dia 8 de abril ao Estádio do Ginásio Clube de Tavira onde estiveram presentes:- Sr. Sérgio Piscarreta – Presidente do Conselho de Arbitragem da A.F. Algarve;- Sr. Telmo Santos - Diretor técnico de instalações desportivas- Sr. José Reis - Presidente Ginásio Tavira- Sr. Alberto Francisco - Diretor Ginásio TaviraVimos pelo presente informar que foram detetadas as seguintes anomalias:- O Relvado sintético encontra-se em más condições, com muitas zonas irregulares, remendadas, sem borracha e em muitos zonas com pontos rijos que aparentam ser cimento;- O sistema de rega encontrava-se inoperacional/avariado, o que não permite a rega do sintético sobretudo em dias de muito calor podendo provocar queimaduras;- A bancada possui vedações para impedir o acesso aos adeptos;- Os postos de iluminação estão muito degradados com o perigo eminente de queda (vedados com fitas);- As zonas de arrumos e lavandaria possuem escoras metálicas para impedir a queda do telhado, sendo as telhas de Amianto;- As portas dos balneários estão partidas e existem poucas condições de higiene;Face às anomalias que foram identificadas e ao risco que as mesmas constituem para a integridade física de todos os que frequentam o recinto (Atletas, Diretores, Público, Etc…), vimos pelo presente informar que até regularização dos pontos mencionados está impedida a realização de jogos oficiais no Estádio do Ginásio Clube de Tavira".Por Luís Santos