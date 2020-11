Associação 'Do futebol para a vida' homenageia Paulo Futre pela solidariedade

A associação de solidariedade 'Do Futebol para a vida' homenageou Paulo Futre pelo contributo em prol dos jogadores mais carenciados. Esta terça.feira, um dos fundadores do projeto, Ibra (Real), entregou uma camisola ao antigo craque português e comentador da CMTV. O encontro decorreu em Alcochete e estiveram também presentes João Lobão, advogado da associação, Bruno Carvalho, CEO da empresa Claw, que patrocina o movimento, e Manuel Tomás, empresário desportivo e parceiro do projeto.





A associação nasceu a 14 de abril pelo o luso-guineense Ibra e Hugo Machado (Cova da Piedade). O projeto ganhou dimensão através das redes sociais e ajudou vários futebolistas a ultrapassar dificuldades financeiras por conta da suspensão das competições não profissionais, imposta pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF), devido ao surto de Covid-19.