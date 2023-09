Associação Portuguesa de Direito Desportivo celebrou 25.º aniversário no Estádio Nacional

A Associação Portuguesa de Direito Desportivo (APDD) celebrou ontem (quinta-feira) o seu 25.º aniversário, numa cerimónia que se realizou na Tribuna Presidencial do Estádio Nacional e que contou, entre muitas outras personalidades, com a presença de João Paulo Correia, Secretário de Estado da Juventude e Desporto, de Vítor Pataco, presidente do Conselho Diretivo do IPDJ e ainda Pedro Proença, presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional.