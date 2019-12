Associações Distritais e Regionais de futebol aplaudem recandidatura de Fernando Gomes

As Associações Distritais e Regionais de futebol emitiram este sábado um comunicado aplaudindo a recandidatura de Fernando Gomes à presidência da FPF "As Associações Distritais e Regionais de futebol regozijam-se pelo anúncio feito ontem pelo Dr. Fernando Gomes para a sua recandidatura a presidente da Federação Portuguesa de Futebol que vem na sequência da solicitação apresentada pelas referidas associações, para bem do futebol português, aquando da gala do 89.º aniversário da Associação de Futebol da Horta ocorrida no passado dia 2 de Novembro na Vila da Madalena do Pico, na ilha do Pico nos Açores, por reconhecerem entre outros atributos os seguintes:- o seu prestígio nos destinos do futebol português reconhecido não só a nível interno como na Europa e no mundo;- pelos sucessos desportivos a nível internacional como nunca existiu na história da Federação Portuguesa de Futebol;- pelos projetos inovadores para o desenvolvimento do futebol nas diversas áreas;- pelas obras feitas e pelas projetadas;- pela dinâmica e gestão que implementou na Federação Portuguesa de Futebol;- pelo grande apoio ao movimento associativo como nunca tinha acontecido.As Associações Distritais e Regionais de futebol"