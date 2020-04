Associações distritais mantêm esperança na subida ao Campeonato de Portugal

As 22 associações distritais continuam a alimentar a esperança de verem os primeiros classificados subirem ao Campeonato de Portugal na próxima época e, segundo Record apurou, a mais recente reunião com a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), quarta-feira, deu ânimo aos que ambicionam subir de patamar em 2020/21, apesar de não ter havido fumo branco.





Após a reunião, na qual as associações entregaram um documento assinado – incluindo pela AF Leiria e a AF Portalegre, que até já informaram que não vão subir qualquer equipa –, surgiram rumores de que a FPF não teria sido muito recetiva àquela ideia. Fonte próxima do processo assegurou-nos, no entanto, que não houve qualquer resposta indesejada.As associações, refira-se, acreditam que a FPF seguirá também o que está exposto no comunicado divulgado pela UEFA esta quinta-feira e acabará por promover as subidas dos primeiros classificados dos campeonatos distritais com base no mérito desportivo. Aliás, tem sido essa a informação que cada associação tem passado aos clubes.