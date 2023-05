Autoridade reforçada e ações de sensibilização: as medidas do Governo para combater violência no desporto

João Paulo Correia, secretário de Estado da Juventude e do Desporto, explicou esta segunda-feira, na 2.ª Conferência Bola Branca, organizada pela Rádio Renascença, em que consistem algumas das medidas apresentadas pelo Governo à Assembleia da República - que "está a concluir esse trabalho na especialidade" - para a prevenção e combate à violência no desporto."Uma das medidas centrais deste pacote de medidas passa por reforçar os meios de autoridade para a prevenção e combate à violência no desporto. A autoridade que todas as semanas dá a conhecer os processos e as aplicações das sanções aos mesmos. Esta autoridade funciona e tem dado um enorme contributo no combate à violência. Basta olhar para a estatística e para as sanções aplicadas época após época. A autoridade atua perante os adeptos e os agentes desportivos. Havendo factos, evidências e informação suficiente o trabalho é exercido, sem prejuízo das instituições que organizam as competições", referiu o secretário de Estado da Juventude e do Desporto.E prosseguiu: "Esta reforma determina os regulamentos de prevenção e combate à violência. Os organizadores têm de ter regulamentos para a prevenção, que têm componente socioeducativa, ou seja todos os agentes desportivos envolvidos e mesmo os adeptos têm de ser chamados a participar em momentos de sensibilização e até de capacitação da forma de estar nos espetáculos desportivos. É um ângulo que é preciso trabalhar. Também os organizadores das competições de todas as federações têm de construir regulamentos de disciplina muito adequados e com sanções dissuasoras, que não criem a sensação de que nada acontece. Precisamos de envolver todas as instituições das áreas do desporto."João Paulo Correia defendeu que "o nosso país tem cultura desportiva, contudo há um flagelo que merece ser erradicado dos estádios e pavilhões" e lembrou que, apesar de acreditar "que este pacote trará resultados efetivos, porque são medidas de força e todos estão confiantes nesta estratégia", é preciso ter presente que "não há uma legislação perfeita para acabar com a violência no desporto em Portugal". Ainda assim, o secretário de Estado fez um apelo, sem esquecer a violência que ocorre também em encontros da formação."O combate é uma causa de todos: do Governo, da Assembleia da República, das organizações nacionais de desporto, das federações, dos clubes, dos dirigentes, dos treinadores e dos adeptos. É uma causa que nos deve mobilizar a toda a hora. Temos de acabar com os incidentes que nos chegam todos os fins de semana, mesmo até dos jogos das camadas jovens. O Governo, através do IPDJ, lançou uma campanha de sensibilização para os familiares dos jovens praticantes que, todos os fins de semanas, realizam o seu sonho de praticar a respetiva modalidade. Mas o que se passa nas bancadas são espetáculos demasiado tristes e que atentam muito contra os valores do desporto. Está ainda por fazer muito caminho para afirmar os valores do desporto", afirmou João Paulo Correia, que destacou também ser importante "aproveitar o desporto escolar para continuar campanha socioeducativa que promova o fair-play e o valor do desporto", uma vez que "não podemos falar de cultura desportiva sem promover os valores do desporto nas gerações futuras".