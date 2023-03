Aves marca Assembleia Geral para sócios deliberarem sobre negociação com a Vilafranquense SAD

O Aves tinha assumido, nos últimos dias, conversas com a SAD do Vilafranquense com vista a uma possível parceria a partir da próxima época, com a SAD ribatejana a mudar-se para a Vila das Aves. Ora, o clube do concelho de Santo Tirso convocou, esta noite, os seus sócios para uma Assembleia Geral onde este tema será debatido.A reunião magna terá lugar no próximo dia 14 de abril, às 20h30, no pavilhão do Aves, sendo que entre os quatro pontos em agenda destaca-se a "apresentação, discussão e deliberação sobre os contratos e documentos negociados pela Direção do CD Aves com a União Desportiva Vilafranquense Futebol SAD, cuja validade depende da aprovação da Assembleia Geral do CD Aves".A este propósito, o Aves anunciou ainda que irá promover uma sessão de esclarecimento aos sócios já esta quinta-feira, dia 30, às 21 horas, na sala de imprensa do estádio do Aves. Além deste assunto, a AG de dia 14 irá ainda abordar a situação financeira e patrimonial do clube, a possível criação de uma equipa de basquetebol e ainda "os caminhos para enfrentar o impedimento de inscrição de novos atletas na modalidade de futebol em todos os escalões".