Aves recupera autocarros e pede ajuda em angariação de fundos

O Aves anunciou ter recuperado os autocarros que estiveram em leilão na internet na sequência da insolvência da sua antiga SAD. O emblema avense, que após 'separação' da sociedade reiniciou o futebol sénior masculino e compete neste momento na 1.ª Divisão da AF Porto, catalogou na sua página no Facebook a iniciativa como "Missão Renascer das Cinzas", apelando a que os sócios e a população local contribuam para uma campanha de angariação de fundos."No seguimento do objetivo traçado tivemos a oportunidade de recuperar símbolos importantes do clube, nomeadamente os autocarros.Nesse sentido, é hora de apelarmos aos associados, simpatizantes, patrocinadores, mecenas e forças vivas de Vila das Aves.Elementos devidamente credenciados pelo clube irão efetuar diligências porta a porta no sentido de obter ajuda.Todos poderão contribuir com quanto entenderem. No entanto, se efetuar um donativo dos seguintes valores terá direito a:20 € ou mais - nome no Mural Avense ou autocarro;35 € ou mais - nome no Mural Avense e no autocarro;50 € ou mais - nome no Mural Avense, no autocarro e no equipamento alternativo da próxima época.Qualquer outro donativo poderá ser efetuado por transferência bancária para o NIB do Clube (enviando o comprovativo para secretaria@cdaves.pt, identificando-se com primeiro e último nome) ou presencialmente na secretaria."