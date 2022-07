B SAD perde frente ao V. Setúbal

Duro teste para a formação orientada por José Pratas. O B SAD perdeu por 4-2 frente ao V. Setúbal, num jogo em que os sadinos foram imperiais na finalização. Em contraste, os azuis terão muitas ilações a tirar, sobretudo, no que diz respeito à falta de coesão defensiva demonstrada ao longo da primeira parte.

Ao intervalo, o resultado estava 3-0 a favor do conjunto comandado por Micael Sequeira. Gabriel Lima (2’), Zequinha (25’) e Tiago Melo (45’) expressavam a superioridade verde e branca em campo. No regresso dos balneários, o B SAD surgiu com mais afinco em campo e conseguiu reduzir distâncias, através de um autogolo e de Safira, que tem estado em destaque nesta pré-época, formando dupla de ataque com Kikas, que regressa após cedência à U. Leiria. Apesar da boa reação visitante, o V. Setúbal confirmou o triunfo aos 67’ com tiro certeiro de Luís Pedro.