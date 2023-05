Beira-Mar perdeu mais de 2.500 sócios na última época

O Beira-Mar viu o número de associados reduzido de 4.782 para 2.252, após um processo de renumeração de sócios estipulado estatutariamente, anunciou esta quarta-feira o histórico clube aveirense.

O processo, levado a cabo a 1 de abril, teve como objetivo excluir dos cadernos de filiação os sócios com cinco ou mais anos de quotas em atraso.

No total, foram excluídos 2.530 sócios com cinco ou mais anos de quotas em atraso. Desses, 1.250 constavam dos cadernos com quotas em atraso com 10 ou mais anos.

"Ao fim de muitos anos, agora temos a certeza do número real de associados depois de cumpridos todos os formalismos previstos que corrigiram um processo de renumeração errático há cinco anos, e que mantinha milhares de sócios com cinco ou mais anos de quotização em atraso", refere um comunicado do clube.

Além da "divulgação atempada junto da massa associativa da data da renumeração", a direção promoveu uma campanha para atualizar quotas e manter a filiação.

A segunda fase do procedimento de renumeração passará pela atribuição de um novo cartão de sócio com o respetivo número atualizado, que terá o custo unitário de três euros.

De momento, está em curso a migração da base de dados atualizada e a adaptação ao novo 'hardware' e 'software' cujo investimento foi feito pela atual direção.

O Beira-Mar, um histórico do futebol português que, em 2022, comemorou 100 anos de existência, está atualmente a disputar o Campeonato de Portugal, o quarto escalão nacional.