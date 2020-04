Belenenses renova com treinador Nuno Oliveira

O Belenenses oficializou esta terça-feira a renovação de contrato com o treinador Nuno Oliveira para a próxima temporada.





"O Clube de Futebol 'Os Belenenses' informa que chegou a acordo com o técnico Nuno Oliveira para continuar a orientar a equipa sénior de futebol na próxima época", pode ler-se no comunicado emitido pelo clube da Cruz de Cristo no site oficial.O técnico de 33 anos prepara-se assim para iniciar a terceira época à frente da equipa principal do clube que milita na 2.ª divisão da Associação de Futebol de Lisboa, cargo que ocupou depois de ter exercido funções na formação ao longo de três temporadas.Na mesma nota, a direção do Belenenses destaca as "53 vitórias e 229 golos apontados pela equipa entre campeonato e Taça AFL" nos últimos dois anos.