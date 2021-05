Belenenses tenta seduzir Buffon com... seis pastéis de Belém por semana

Gianluigi Buffon está livre para assinar por quem quiser e está à procura de uma proposta "louca e tentadora". Por isso o Belenenses tentou a sorte, enviando uma ‘carta’ ao experiente guardião italiano, de 43 anos.





"Que tal vires para Lisboa ajudar-nos a regressar ao nosso lugar na Liga? Já nos conhecemos desde o Europeu de 2004, quando treinavas com a seleção italiana no Estádio do Restelo, um dos mais bonitos do Mundo. De certeza que não te esqueceste da vista para o Tejo”, pode ler-se nesta publicação, com os azuis a explicarem os pormenores do contrato:“Vamos incluir um passe anual para o museu MAAT e bilhetes para o Museu dos Coches, Padrão dos Descobrimentos, Torre de Belém e Mosteiro dos Jerónimos. Assim como seis pastéis de Belém por semana, algo que certamente apreciarás na tua dieta.”