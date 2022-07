Benfica B triunfa no recinto da Oliveirense

Os 'bês' do Benfica voltaram a triunfar, desta feita diante da Oliveirense. A equipa orientada por Luís Castro, que já havia derrotado o Vilafranquense, por 2-0, no último jogo de pré-temporada, foi ontem ao recinto do conjunto de Oliveira de Azeméis ganhar por 3-0. Adrian Bajrami, Cher Ndour e Gerson Sousa foram os autores dos golos que deram a vitória à equipa encarnada, que tem o primeiro jogo a contar no dia 6, diante do Académico de Viseu.





Já Gabriel e Taarabt, relegados à equipa B, não fizeram parte das opções para o encontro com a Oliveirense, como de resto tem acontecido nos particulares da equipa secundária. Os médios vão trabalhando, contudo, no Seixal.